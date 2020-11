Politie Dilbeek legt lockdownfeestje stil: 13 mensen krijgen boete

De politie kreeg afgelopen weekend een melding van een lockdownfeestje in een woning in de Devosstraat in Dilbeek. Toen de agenten het huis wilden binnen gaan, liepen de feestvierders naar de bovenste verdieping om zich daar te verspreiden en te verstoppen. De politie vond uiteindelijk 13 mensen terug die blijkbaar allemaal samenwerkten en hadden besloten om na het werk samen een pintje te drinken. Ze krijgen allemaal een boete van 250 euro. De eigenaar van het huis moet 750 euro ophoesten.