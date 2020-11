Luka na verplicht vertrek bij Hooverphonic: "Gehoord via Zoom-meeting, het was schrikken"

Alex Callier en Raymond Geerts dropten vorige week maandag een bommetje toen ze bekendmaakten dat zangeres Geike Arnaert na twaalf jaar terugkeert. Zij was tussen 1997 en 2008 de vaste zangeres van de groep en is onder meer bekend van het nummer "Mad about you". De terugkeer van Geike betekende ook meteen het vertrek van Luka, de winnares van "The voice van Vlaanderen" die sinds 2018 de zangeres van de groep was.