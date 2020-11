Mechelen zoekt pleeggezinnen: "Iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen kan zich opgeven"

In Mechelen waren er twee jaar geleden 74 pleeggezinnen en nu al 83. "We zijn dus aan een mooie inhaalbeweging bezig”, vertelt schepen van gezin Gabriella De Francesco. “Maar in de provincie Antwerpen staan helaas nog 332 kinderen of jongeren op de wachtlijst voor een pleeggezin. Dus is er nog werk aan de winkel om mensen te motiveren om een kwetsbaar kind op te vangen in hun huis."