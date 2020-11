Microbioloog Herman Goossens: naar 90.000 coronatests tegen eind november, en "nadenken over groepstests"

Goossens zei nog dat de teststrategie nu is uitgewerkt tot en met februari, "maar nu zijn we al aan het nadenken over het testen op grotere schaal. Niet per se het hele land, maar gericht op grote groepen zoals zorgpersoneel, leerkrachten, en bepaalde essentiële beroepen." Dat laatste gebeurt op internationaal niveau, tijdens overleg met de buurlanden. Want het is van belang dat bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland die tests ook erkennen, onderstreept Goossens.

Omdat we binnenkort veel uitgebreider zullen kunnen testen, zou het ook een idee kunnen zijn om het hele land te testen zoals in Slovakije, bijvoorbeeld om Kerstmis te redden? "Ik zie dit eigenlijk niet zitten", zegt Goossens. Ten eerste is het logistiek een zeer zware opdracht, maar het stopt niet bij testen: je moet de testresultaten ook kunnen gebruiken. "Mensen moeten bereid zijn om zich nadien te isoleren. Maar dat zal dus niet gebeuren in ons land." En dus zou het onvoldoende effectief zijn.