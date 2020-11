Minister Verlinden zet puntjes op de i over plaatsbezoek vastgoed: "Het kan, als niemand anders in het pand aanwezig is"

Over de plaatsbezoeken was eerder wat verwarring ontstaan. Gisteren stelden enkele grote vastgoedmakelaars dat zo'n plaatsbezoek toch geörganiseerd kon worden zonder de voorschriften te overtreden. De minister sprak dat toen tegen. Maar nu komt er meer verduidelijking.

Door de strikte coronamaatregelen kunnen sommige plaatsbezoeken, zoals die vroeger georganiseerd werden, niet meer doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat kandidaat-kopers of -huurders de te koop of te huur aangeboden panden helemaal niet meer kunnen bezoeken.

"Plaatsbezoeken kunnen alleen maar doorgaan als er niemand anders dan de kandidaat-koper of -huurder in het pand aanwezig is", stelt de minister. De makelaar en de verkopers, of verhuurders, mogen dus niet ter plekke zijn, of moeten buiten het pand wachten tot de kandidaat-koper -of huurder het bezoek binnen heeft afgerond.

"We willen natuurlijk vermijden dat er veel contacten zijn tussen mensen, dat mensen elkaar ontmoeten in een gesloten of een kleine ruimte en de social distancing niet kunnen respecteren", stelt Verlinden. "Je kan natuurlijk ook altijd virtuele rondleidingen organiseren, als je zonder een fysiek bezoek, het bekijken van een pand mogelijk wil maken."