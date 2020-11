Meer nieuwe klanten in Breese winkels: “Geld werd meer lokaal besteed”

In normale omstandigheden zijn mensen meer geneigd om voor een dagje winkelen uit te wijken naar de centrumsteden. Maar tijdens de coronacrisis lijkt men dichterbij te winkelen, dat zegt Peter Housen van de middenstandsvereniging in Bree: “Na de eerste lockdown merkten we dat klanten niet meer te vinden waren voor het funshoppen. Dat werd ook bemoeilijkt omdat de horeca in eerste instantie nog gesloten was. Dat zorgde ervoor dat ze niet meer naar Genk, Hasselt of Weert trokken en meer lokaal hun geld besteedden. Meer bepaald in Bree.”