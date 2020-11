Wevelgem en Menen verbieden vuurwerk, behalve op oudejaarsavond van 22 tot 1 uur

In de politieverordening van de gemeenten stond tot voor kort dat je, zonder vergunnning, vuurwerk mag afsteken op kerstavond, kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. "We kregen daar veel klachten over. En ook voor dieren is dat heel lastig. Daarom hebben we de verordening aangepast en streng teruggeschroefd: nu mag je alleen nog vuurwerk afsteken op oudejaarsavond, van 22 tot 1 uur", vertelt schepen voor dierenwelzijn in Wevelgem Stijn Tant (CD&V).

Voor andere momenten mag je altijd een vergunning aanvragen. "Maar we gaan wel streng zijn in Wevelgem", zegt Tant. "Waarschijnlijk kan je alleen zo'n vergunning krijgen als je geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk gebruikt." Bovendien kunnen alleen grote initiatieven een vergunning krijgen, want individuele toestemming geeft het gemeentebestuur niet.

"We beseffen dat er ook veel mensen zijn die dat jammer vinden", geeft Tant toe. "Maar we moeten proberen om iedereen een beetje tegemoet te komen en we moeten denken aan het welzijn van de dieren. Want niet alleen huisdieren zijn bang van vuurwerk, ook voor runderen zijn de feestdagen een moeilijke periode."