Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) krijgt verhoogd politietoezicht na mail met bedreigingen in het Turks

De woordvoerder van Zuhal Demir bevestigt dat de minister een dreigmail heeft ontvangen. Hij vermoedt dat een aantal recente uitlatingen van de minister over de Turkse Diyanet-moskeeën de aanleiding zijn. In de mail wordt de minister in het Turkse aangeraden om te zwijgen, anders wordt ze verkracht.

Naar aanleiding van de nieuwe erkenning van lokale geloofsgemeenschappen die Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) vorige vrijdag aankondigde, plaatste minister Demir een bericht op Facebook met scherpe commentaar over de Turkse Diyanet-moskeeën. Demir had het onder meer over "de lange arm van Erdogan" en de "antennes van het Erdogan-regime".

Politie en parket nemen de zaak ernstig. Ze hebben een PV opgemaakt en zijn een onderzoek gestart om de afzender te kunnen identificeren. Politiezone Carma is gestart met verhoogd toezicht rond de woning van de minister.