Nieuw hotel in Bredene zorgt voor verdubbeling van hotelkamers in de badplaats

Het hotel komt in de Kapelstraat, waar vroeger het Europa-hotel was, en het zal 81 kamers hebben. Dat is meer dan alle andere hotels in Bredene samen. "We doen een serieuze inhaalbeweging, maar dat was echt nodig", zegt burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A).

"Er zijn heel veel bedrijven die naar onze gemeente willen komen en hier willen overnachten, maar zij botsen telkens op het probleem dat er te weinig plaats is. Met dit nieuw hotel, samen met de verdere ontwikkeling van vakantiepark Roompot, komen wij tegemoet aan die noden", besluit Vandenberghe. De bouw van het hotel start tegen de lente en zal twee jaar duren.