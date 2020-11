Niks meer proeven of ruiken? "Het is alsof je onder een stolp leeft, je mist een connectie met de buitenwereld"

Michèle Cuvelier, radiopresentator bij Studio Brussel, werd in september besmet met corona. Op een dag werd ze wakker en constateerde ze dat ze niks meer rook of smaakte. Michèle kreeg haar reuk en smaak na een goede week terug, maar longarts Kim Demuynck heeft minder geluk. In april kreeg ze covid, en van het ene moment op het andere kon ze niks meer ruiken. Acht maanden later is er maar weinig verbetering.



"Terzake" sprak met Michèle Cuvelier en Kim Demuynck. Bekijk hier de reportage: