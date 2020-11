Carnaval Ninove bedenkt coronaproof alternatief voor grote carnavalstoet: "Miniatuurwagentjes in een stoet die we livestreamen."

Toeschouwers mogen natuurlijk niet gaan kijken, dus gaat de organisatie virtueel. De alternatieve carnavalstoet wordt gefilmd zodat toeschouwers in hun eigen bubbel vanuit de woonkamer kunnen meekijken. "We filmen alles met een stoetliedje erbij. Er wordt op voorhand een gesprek opgenomen met de carnavalsgroepen waarin ze uitleg geven over hun wagen en alles wat erbij hoort. Zo vermijden we extra volk ter plaatse."