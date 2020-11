Franse politie ontruimt kamp met ongeveer 2.800 vluchtelingen en migranten aan Stade de France in Parijs

In Frankrijk is in de buurt van Parijs een groot tentenkamp met ongeveer 2.800 vluchtelingen en migranten ontruimd. De politie heeft het kamp vanmorgen omsingeld. De ontruiming verliep rustig. De vluchtelingen en migranten zullen nu eerst worden getest op het coronavirus. Daarna zullen ze, afhankelijk van het resultaat, in quarantaine worden geplaatst of onmiddellijk worden overgebracht naar opvangkampen. De meeste mensen komen uit Afghanistan, Soedan, Ethiopië en Somalië. Ze leven al sinds augustus in tenten, onder de autoweg bij het Franse nationale voetbalstadion.