Ook in beroep 11 jaar cel voor man die ex-vriendin uit Lievegem probeerde te vermoorden

Een man uit Wichelen is nu ook in beroep veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex-vriendin. De man opende een jaar geleden eerst het vuur op het ouderlijk huis van zijn ex. Daarna ook op de vrouw zelf die met haar moeder in de wagen zat. De moeder raakte daarbij gewond. De man moet voor de feiten 11 jaar de cel in.