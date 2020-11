Journalist Ilse Nackaerts schreef biografie over auteur Pieter Aspe: "Hij heeft het boek zelf niet gelezen"

Om meer over Aspe te weten te komen, ging Nackaerts met hem op citytrip. "We zijn 3 dagen naar Rijsel geweest, in Frankrijk. Daar konden we ongedwongen praten, los van de dagelijkse beslommeringen. Op de trein zette ik de bandrecorder aan en we zijn niet gestopt met opnemen en praten tot we terug in het station van Brugge aankwamen. Het was heel intensief."

Nackaerts had op voorhand een waslijst aan vragen opgesteld. "Hoe zag je kinderkamer eruit? Wat voor kleren droeg je als tiener? Wanneer was je voor het eerst seksueel actief? Die vragen gebruikte ik als kapstok om op terug te vallen tijdens onze gesprekken. Het was heel interessant. Achteraf zei hij ook dat hij dingen had herbeleefd, die hij eigenlijk vergeten was."