Politie opnieuw belaagd in Jette:  drugsdealers en kompanen keren zich tegen patrouille

De politie kreeg een oproep van getuigen van een drugsdeal in de Jules Lahayestraat. Een politiepatrouille was heel snel ter plaatse en kon de daders op heterdaad te betrappen. De inspecteurs wilden de verdachten controleren maar werden meteen omsingeld door een groep van zo’n vijftien jongvolwassenen.

De sfeer werd snel zeer grimmig. De jongemannen belaagden de inspecteurs meteen en probeerden te voorkomen dat de drugsdealers opgepakt konden worden. “Er was sprake van weerspannigheid en agressie”, zegt Caroline Vervaet van politiezone Brussel-Zuid. “Gelukkig waren er snel twee andere ploegen ter plaatse en konden de jongeren bij elkaar worden gedreven. Op die manier konden we de situatie onder controle krijgen. Even later kregen we bijstand van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene en de federale politie.”