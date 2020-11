Hulpdiensten rukken uit in Zottegem voor twee "verdronken" mensen

Politie, brandweer en ziekenwagen werden maandagnamiddag opgetrommeld om drenkelingen te redden in een vijver in Elene, bij Zottegem. De verbazing was groot toen de hulpdiensten zagen dat het om vier benen ging die ondersteboven uit het water staken. Geen benen van mensen, maar valse benen die een onderdeel zijn van een griezelwandeling langs de vijver. Er staan langs de vijver ook een galg en een bord met info over de wandeling.

Burgemeester Jenne De Potter had het meteen door toen hij aankwam bij de plaats van onheil: “Toen ik ter plaatse kwam, merkte ik meteen dat het niet om echte drenkelingen ging. Maar je weet nooit wat er in het hoofd van sommige mensen speelt als ze een dergelijk tafereel zien." Ondanks de commotie mogen de benen in de vijver blijven zitten. De wandeling zal nu wellicht veel volk aantrekken.