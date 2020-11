Politie Vilvoorde schrijft in minder dan een maand 338 coronaboetes uit

"Als je met een gemiddelde zit van 12 coronaboetes per dag, en een totaal van 338 op een kleine maand tijd, dat is niet goed," zegt de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. "In de weken voor de tweede lockdown heeft de politie van Vilvoorde erg veel boetes uitgeschreven voor mensen die geen mondmasker droegen op de openbare weg. Dat heeft te maken met het feit dat sommige mensen niet op de hoogte zijn van de maatregelen of dat ze de taal niet spreken. Maar het is vaak ook een vorm van nonchalance."