Reconstructie kappersmoord De Panne levert weinig antwoorden op

In de kapperszaak in de Sloepenlaan in De Panne moest de kapper naspelen hoe hij de man van 32 begin september om het leven bracht met 11 messteken. Ook een vrouw van 37 die alles zag gebeuren van in een kamer naast het salon moest haar versie van de feiten geven. "Maar de twee verhalen lopen sterk uiteen", zegt Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van de familie van het slachtoffer. "Op een aantal belangrijke punten is het verschil zo groot dat we moeilijk kunnen uitmaken wat er die avond is gebeurd. De reconstructie heeft meer vragen opgeleverd dan antwoorden“. Jelle Dejaegher, die de hoofdverdachte verdedigt, spreekt Vandenbussche tegen en zegt dat de twee versies wel kloppen met elkaar, op een paar details na.