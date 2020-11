Sam De Bruyn stopt als presentator bij Qmusic: "Ik heb even tijd en rust nodig"

“Never waste a good crisis", schrijft Sam De Bruyn. "2020 heeft me veel doen nadenken. Angst en onzekerheid zorgen dat we ons willen vastklampen aan alles wat we kunnen. Maar ik ga net heel bewust loslaten. Ik heb besloten dat ik Qmusic verlaat. Dat is geen keuze tegen Q, maar een keuze voor mezelf. Ik heb even tijd en rust nodig. Daarom zeg ik liefdevol vaarwel & spring ik in het diepe. Of liever: Ik spring het leven in. Omdat ik voel dat het nodig is om mezelf terug te vinden. Ik heb geen ruzie. Ik heb geen andere plannen. Ik heb wel een man, een hond, twee kippen en een hele hoop vrienden. Dat komt dus helemaal goed.”