Werken om asbeststort in Sint-Niklaas af te dekken eindelijk begonnen

Naast de N41 in Sint-Niklaas wordt een weg aangelegd als voorbereiding om het asbeststort van het bedrijf SVK af te dekken. Dat is nodig voor de gezondheid van de omwonenden. Een buurtcomité vraagt dat er vaart wordt gezet achter het dossier, want de Vlaamse overheid had de werken al eerder moeten starten. De stad zal met de Vlaamse overheid overleggen of het sneller kan.