Superverspreiders, chronisch zieken en essentiële werkers: deze mensen moeten coronavaccin eerst krijgen volgens Belgen

"De vaccinstrategie is geen puur wetenschappelijke keuze. Het gaat ook om een ethische keuze. Daarom is het belangrijk om ook naar de man in de straat te luisteren. Het oordeel van een wetenschapper is ook maar een mening. Dus is het belangrijk om feedback te krijgen van een grote groep mensen", klinkt het.

"Ten tweede is het van pragmatisch belang om de bevolking aan onze kant te hebben in de vaccinatiecampagne", vertelt Luyten. "Als mensen het gevoel hebben dat bepaalde lobbygroepen het vaccin naar hen toetrekken dan zorgt dat voor problemen."