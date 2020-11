Hoogrisicocontact, maar geen symptomen? Vanaf maandag kan je je weer laten testen, maar wel rechtstreeks in testcentrum

De teststrategie in de strijd tegen het coronavirus wordt opnieuw aangepast. Nadat er in ons land lange tijd heel breed werd getest, mochten sinds 21 oktober enkel nog mensen mét symptomen worden getest. Mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad, maar geen symptomen hebben, moesten gewoon in quarantaine, zonder test. Reden? Er was even niet genoeg capaciteit in de labo's omdat er zoveel besmettingen in de samenleving waren, zo klonk het.