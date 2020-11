Tiense suikerfabriek krijgt boete voor geurhinder: "Dure parfum stinkt ook, maar je wordt het gewoon"

Sinds 1836 staat er in Tienen een suikerfabriek. En die fabriek zorgt voor twee geuren in en rond de stad. Zo ruik je in de stad de zoete geur van kookvocht, wanneer de bieten verwerkt worden tot suiker. De tweede geur vind je in de buurt van de bezinkingsvijvers. Daar hangt heel het jaar door een geur van "rotte eieren".

Iets wat ook het Vlaams Departement Omgeving ondervond. Na verschillende klachten heeft dat departement een boete gegeven aan de raffinaderij. "Na tal van klachten over geurhinder uit Utsenaken, Oplinter en Wommersom voerden enkele toezichthouders van de Omgevingsinspectie verschillende controles uit bij de suikerraffinaderij. Onder andere de bezinkingsvijvers werden onderzocht. En uit het onderzoek blijkt nu dat die vijvers geurhinder veroorzaken in de buurt en dat de Tiense suikerfabriek bijgevolg de milieuwetgeving overtreedt", klinkt het in een brief van het departement aan de actiegroep "Tienen stinkt".

"Op 23 oktober werd dan ook een boete uitgeschreven aan de fabriek en werd de directie aangemaand om de nodige maatregelen te nemen om de geurhinder te verhelpen."