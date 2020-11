Twee Mechelse broers veroordeeld omdat ze agenten sloegen en beledigden

De twee Mechelse broers werden in april van dit jaar betrapt toen ze samen met 15 mensen op straat stonden, wat in strijd was met de coronamaatregelen. Toen ze hun identiteitskaart moesten tonen, sloeg één van de twee een agent in het gezicht. Die liep een hersenschudding op en was een maand werkonbekwaam. Ook beledigde hij een vrouwelijke agente. Hij kreeg één jaar cel die hij niet moet uitzitten als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Zijn jongere broer, die het op een lopen zette, krijgt een werkstraf van 60 uur. De broers moeten zowel de politiezone Mechelen-Willebroek als de geslagen agent een schadevergoeding betalen.