Coronavaccin zal niet verplicht zijn, maar welke vaccins zijn dat wél in België?

In ons land is slechts één vaccinatie verplicht, die tegen polio of kinderverlamming. Alle kinderen moeten ingeënt worden tegen het virus. Bij de geboorteaangifte zit een polioattest, dat na de laatste inenting op 15 maanden ingevuld moet worden, en dat voor de baby 18 maanden wordt, afgegeven moet worden op de dienst Bevolking van de gemeente.

Wie weigert zijn kind te laten vaccineren tegen polio, kan daarvoor gestraft worden. Enkele jaren geleden werd een koppel uit Brugge nog veroordeeld tot 16 dagen cel en 800 euro boete omdat de ouders geweigerd hadden hun dochter te laten vaccineren.

Het kan gek lijken dat een vaccinatie tegen polio verplicht is maar die tegen mazelen, een zeer besmettelijke ziekte die ernstige gevolgen kan hebben, niet, maar daar is een historische verklaring voor. Polio is een ernstige ziekte die in de jaren 50 verschillende epidemiën heeft veroorzaakt. In 1958 is de vaccinatie in ons land begonnen en omdat de ziekte zo fel woedde, is de vaccinatie in 1966 verplicht.

In ons land ligt de vaccinatiegraad tegen mazelen zonder verplichting boven de 95 procent die nodig is om groepsimmuniteit te hebben tegen mazelen, en dus is een verplichting niet nodig.