Drie vaccins "die even goed zijn" in laatste rechte lijn: gaat het niet te snel? En wie krijgt eerst spuitje? 5 vragen

In ons land is énkel het vaccin tegen polio - kinderverlamming - verplicht. Alle andere vaccins worden "sterk aangeraden". "En dat werkt", zegt Van Damme. "In ons land hebben we een bijzonder goede vaccinatiegraad. We scoren heel goed in vergelijking met andere landen." Opmerkelijk is ook het verschil qua cultuur. "Mijn Italiaanse collega's zeggen: als we het niet verplichten, dan gebeurt het niet. In Zweden zeggen ze dan weer dat er net enorm veel weerstand zou zijn bij zo'n verplichting. Ons land ligt daar qua cultuur wat tussen. Waarom zouden we het verplichten? We moeten gewoon goed informeren en weten waarom mensen twijfelen."