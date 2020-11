Politie Limburg Regio Hoofdstad zoekt vrouwen die valse coronatests afnemen bij oudere mensen thuis en hen intussen beroven

"We hopen dat er tips binnenkomen over de twee vrouwen zodat we ze kunnen opsporen", besluit Baens. "Er zijn vanuit Hasselt al zeker twee meldingen maar ook in Tongeren en Diepenbeek zouden oudere inwoners op dezelfde manier zijn opgelicht. Wie informatie of tips heeft, bezorgt die daarom best zo snel mogelijk aan de politie zodat we deze praktijken kunnen stoppen."