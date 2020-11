Verkeersclown lacht niet met te snel rijden en zorgt voor boetes aan Brugse school

In Brugge heeft clown Fieto dit jaar al zeker drie automobilisten een boete bezorgd. Clown Fieto is gemachtigd opzichter aan basisschool Christus-Koning in de Gerard Davidstraat in Brugge. Verkleed als clown, helpt Stefaan Vergaerde kinderen en hun ouders veilig oversteken. Maar als een automobilist zijn instructies niet opvolgt, maakt hij een verslag voor de politie. En de politie kan die automobilisten dan een boete sturen.