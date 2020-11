KU Leuven, VRT en Wablieft lanceren schrijfhulp voor anderstaligen

Vanaf vandaag is de Schrijfassistent Nederlands voor anderstaligen beschikbaar, een gratis digitale schrijfhulp voor al wie het Nederlands niet als moedertaal heeft. De website is ontwikkeld door het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven, in samenwerking met de VRT en Wablieft, de krant in eenvoudig Nederlands.