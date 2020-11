Warme luisteraar Laurien uit Hamme belt met blinden en slechtzienden: “Ze kunnen bij mij terecht”

“Ik denk dat ik een van de weinige mensen van mijn leeftijd ben die echt enthousiast de telefoon opneemt”, lacht Vereecken. “Ik bel eigenlijk echt graag en daarom is dit wel op mijn lijf geschreven.” Laurien Vereecken is ook al bekend met de app Be My Eyes. Dat is een app waar vrijwilligers via een videogesprek blinden en slechtzienden helpen. “Ik ben het dus al gewoon om te praten met mensen die slechtziend zijn.”