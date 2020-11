Week van de Pleegzorg - Ellen uit Belsele is al 20 jaar pleegzus "Ik probeer niet te close te worden, want ik weet dat ze terug weg moeten"

Maar sommige kinderen hebben het zo moeilijk thuis, dat ze in een pleeggezin blijven tot ze meerderjarig zijn. "Anderen gaan terug naar hun eigen gezin of naar een ander pleeggezin. Dan moet je vaarwel zeggen", zegt Ellen Wauters. En soms is afscheid nemen moeilijk, kan ze getuigen: "Toen ik 6 jaar was had ik een oudere pleegzus. Het was de eerste keer dat ik een pleegzus had die ongeveer mijn leeftijd had. We waren net echte zussen. We deden alles samen, maar dan moest ze weg. Ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Het contact is met de tijd ook vervaagd."