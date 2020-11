Woonzorgcentrum OLV Gasthuis Poperinge zwaar getroffen: "Tot 22 oktober geen enkele besmetting"

Ook 14 personeelsleden raakten besmet en continue moet de werking en organisatie worden aangepast. Sinds eind augustus worden ook wekelijks preventief speekseltesten afgenomen van zo'n 60 medewerkers. Directrice Mieke Vandeputte: "Ik vermoed dat deze uitbraak te maken heeft met de cijfers in de regio. Hoe meer het virus in de maatschappij verspreid is, hoe meer kans dat het ook bij bewoners terecht komt. Dat kan via opname van een nieuwe bewoner, via medewerkers of via bezoek. Hoe meer mensen in de maatschappij positief testen, hoe meer kans dat wij ook met een uitbraak worden getroffen."

Poperinge telt op dit moment 1.369 besmettingen per 100.000 inwoners en staat daarbij op de 2de plaats in onze provincie qua aantal besmettingen.