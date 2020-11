Evacuatie in Harelbeke na brand in appartement: "Ik moest met mijn kleinkind op de arm af een ladder klimmen"

Het vuur ontstond in de keuken van een flat waar een gezin met 2 kleine kinderen woont, op een ogenblik dat er niemand thuis was. De rook verspreidde zich via de trappenhal over het hele gebouw, waardoor het voor de brandweer even zoeken was naar de plek van de brand. Het vuur was snel onder controle, de brandschade beperkt zich tot de keuken van de getroffen flat. Het gezin krijgt een noodwoning toegewezen, daar kunnen ze de komende tijd verblijven.

Een 15-tal mensen waren thuis op het moment van de brand en moesten het gebouw verlaten. Omwille van de hevige rookontwikkeling, konden een paar van hen niet via de trappenhal naar beneden. Zij moesten het gebouw verlaten via het balkon. Christine Buyse: "Aan mijn voordeur zag ik zwarte rook, dus daar kon ik niet langs. Met mijn kleinkind van 3 op de arm, ben ik dan naar het balkon gegaan en daar van een ladder geklommen. Dat wil ik geen 2de keer meemaken. Maar de brandweer heeft mij wel heel goed begeleid."



De geëvacueerde bewoners werden een tijdlang opgevangen in en rond een pizzeria aan de overkant van de straat. Na de bluswerken heeft de brandweer het gebouw gecontroleerd, om na te gaan of de bewoners veilig konden terugkeren. Dat bleek het geval. Er raakte niemand gewond, 4 bewoners werden wel even naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze licht bevangen waren door de rook. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.