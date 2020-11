Afvalophaler Verko vraagt om vuilniszakken en containers te versieren met tekeningen en strikjes

Tijdens de week van de afvalophaler roepen alle intercommunales in ons land op om de afvalophalers te bedanken. Bij Verko zien ze dat graag gebeuren met een tekening. “Vorig jaar kwam er veel reactie op, en de tekeningen die we toen gekregen hebben, hangen nog steeds aan de muur”, zegt Anika Buyst van Verko. De intercommunale is actief in de regio rond Dendermonde en Wetteren.