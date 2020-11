Nummer 2 bij de federale politie André Desenfants weer aan het werk na ophef rond zaak Chovanec

Dossier Chovanec

De zaak Chovanec barstte dus open in de zomer van dit jaar, nadat de beelden uit de politiecel uitlekten. De Slowaak Jozef Chovanec werd in bedwang gehouden door enkele agenten van de luchthavenpolitie, en kreeg een kalmeringsmiddel van medici. Enkele dagen later stierf hij.

De kwestie deed erg veel vragen rijzen. Waarom leek de politietop niet op de hoogte van wat daar gebeurd is? Waarom leek ook op politiek niveau niemand op de hoogte? Had dat niet gemoeten? Zijn agenten voldoende opgeleid om om te gaan met iemand die psychotisch gedrag lijkt te vertonen? Waarom kwamen er tot 2 jaar na datum geen tuchtrechtelijke maatregelen tegen de agenten? Had het parket de tuchtrechtelijke overheid van de agenten niet moeten verwittigen? Werd Chovanec wel voldoende onderzocht door de aanwezige medici? Waarom is het gerechtelijk onderzoek nog niet afgerond? Om op al die vragen antwoorden te krijgen, zijn er verschillende onderzoeken aan de gang.

In totaal gaat het om 3 onderzoeken. De federale politie onderzoekt intern waar het foutliep. Daarnaast doet Comité P daarover een onafhankelijk onderzoek. En dan is er nog het gerechtelijk onderzoek. Dat moet uitwijzen of iemand vervolgd moet worden voor de dood van Jozef Chovanec.

Eerder onderzocht ook al de Hoge Raad voor de Justitie of het gerecht tot nu toe goed heeft gefunctioneerd in de zaak. De Raad sprak niet over een doofpotoperatie, maar formuleerde wel verschillende opmerkingen.