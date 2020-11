Antwerpenaar William Wouters nieuwe voorzitter Internationale Sommeliersvereniging ASI

William Wouters is een begrip in de Belgische wijnwereld. In 1991 kroonde de flamboyante Antwerpenaar zich tot Beste Sommelier van het land. Hij nam voor België ook deel aan het WK voor sommeliers. Jarenlang was William Wouters de zaakvoerder van het Antwerpse restaurant Pazzo en voorzitter van de Belgische Sommeliersgilde. In 2012 was hij ook de officiële kok van de Rode Duivels op het WK voetbal in Brazilië.

Wouters verliet België een aantal jaren geleden voor Portugal om wijn te maken met zijn vrouw Filipa Pato. Hun wijnen uit de streek Bairrada krijgen regelmatig topscores van internationale critici. Vorig jaar nog was Wouters de drijvende kracht achter de organisatie van het wereldkampioenschap voor sommeliers in zijn stad Antwerpen. Twee onderwerpen waarover William Wouters uitgebreid spreekt in de podcast Wijncast.

William Wouters zal de komende drie jaar aan het hoofd staan van de ASI. Hij is de derde Belg die het tot voorzitter schopt na Alain Demol (1983-1986) en Georges Geertz (1979-1980).