Antwerpse advocate Tanja Smit aangehouden in witwasdossier

De advocate is maandag opgepakt in het kader van het onderzoek naar een bende die eind september werd opgerold. De bende zou cocaïne ingevoerd hebben via de Antwerpse haven en zou drugsgeld hebben witgewassen via bekende brasserieën rond Antwerpen. In dat dossier stond Smit één van de hoofdverdachten bij. Nu wordt ze dus zelf verdacht binnen dat dossier. Intussen is de advocate opnieuw vrijgelaten, onder voorwaarden.