Appartement onbewoonbaar na brand in Beerse: geen gewonden, kat krijgt zuurstof

In Beerse is vanmorgen een brand ontstaan in een appartement aan de Pastoriestraat. De keuken is er uitgebrand en er is veel rookschade in de rest van het appartement, waardoor het appartement onbewoonbaar is. Er was een tienerdochter aanwezig, maar zij kon op tijd vluchten. Niemand geraakte gewond. Een kat kreeg wel extra zuurstof toegediend door de brandweer.