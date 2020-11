BBC laat onderzoeken of explosief interview met prinses Diana uit 1995 na fraude tot stand kwam

Bashir overhaalde Charles Spencer, die op zijn beurt zijn zus Diana overhaalde om het interview te geven. Vrijwel niemand was vooraf op de hoogte, en het uitgebreide interview sloeg dan ook in als een bom. Vooral dat ene zinnetje over de derde persoon in het huwelijk van Charles en Diana blijft nog altijd nazinderen: "There were three of us in this marriage. So it was a bit crowded." (We waren met z'n drieën in dit huwelijk. Dus het was een beetje drummen.)