België heeft nu meer dan 15.000 coronadoden: wie zijn ze en waar komen ze vandaan?

De meeste coronadoden vielen tot nu toe in Vlaanderen (46,3 procent of 6.956), gevolgd door Wallonië (39 procent of 5.857) en Brussel (14,7 procent of 2.212). Maar als we een onderscheid maken tussen de eerste en de tweede golf van de epidemie, dan krijgen we een ander beeld.

In de eerste golf, die officieel begon op 10 maart en eindigde op 30 augustus, had Vlaanderen inderdaad de meeste doden: 4.903, gevolgd door Wallonië (3.455) en Brussel (1.539).

Maar in de tweede golf, die begon op 31 augustus, heeft tot nu toe Wallonië de meeste doden: 2.302, tegenover 1.983 in Vlaanderen en 657 in Brussel.

Toch zijn al deze cijfers volgens Devleesschouwer enigszins misleidend. "Vlaanderen heeft de meeste inwoners van het land. Dat daar in absolute aantallen de meeste coronadoden gevallen zijn, is dan ook niet verwonderlijk. Als je kijkt hoeveel doden er gevallen zijn per 100.000 inwoners, dan krijg je een heel ander beeld. Dan heeft Vlaanderen over de hele epidemie genomen het minste aantal doden."