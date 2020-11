Iconische blauwe champignonbakje verdwijnt, deze verpakkingen wacht hetzelfde lot 

De klassieke witte champignons worden al sinds halfweg vorige eeuw in de typische blauwe bakjes verkocht in ons land. De blauwe schijn van het plastic doosje zou de champignons er smakelijker doen uitzien, maar de laatste tijd zijn die blauwe bakjes moeilijker te vinden in de supermarkt. Lidl en Delhaize zijn er al mee gestopt, ook bij de andere grootwarenhuizen is het blauwe bakje op z’n retour.