Amerikaanse autoriteiten vinden Boeing 737 MAX weer veilig genoeg om te vliegen, Europa zou nog dit jaar volgen

De 737 MAX-toestellen, die nog maar in 2017 geïntroduceerd werden, staan sinds midden maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee dodelijke crashes op enkele maanden tijd. In oktober 2018 stortte een 737 Max neer van Lion Air in Indonesië, in maart 2019 gebeurde hetzelfde met een toestel van Ethiopian Airlines. Bij die ongelukken vielen alles samen 346 doden.