Brandweerzone Taxandria: "Nog belangrijker dan andere jaren om geen vuurwerk af te steken"

"Vuurwerk is sowieso levensgevaarlijk, er is veel risico op brandwonden", zegt Ruut Van Laer van de Kempense brandweerzone Taxandria. "We vragen daarom om het vuurwerk links te laten liggen. De zorgsector is nu al overbelast door de coronacrisis, we willen niet dat ze nog eens extra belast worden door slachtoffers van ongevallen met vuurwerk. Je kan het ook gezellig maken in je bubbel zonder vuurwerk af te steken."

De campagne "Ik knal zonder vuurwerk" gaat onder meer uit van 20 brandweerzones in Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.