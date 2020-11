Buurtcomité uit Zonhoven organiseert online quiz voor inwoners: "Ter vervanging van jaarlijks buurtfeest"

Het zijn Rudy Raymaekers en enkele collega's van het buurtcomité die de quiz organiseren voor De Warmste Week. "Het was oorspronkelijk de bedoeling om in september een buurtfeest te organiseren, maar door corona kon dat natuurlijk niet. We hebben dan het feestteam van negen vrijwilligers omgevormd tot een quizteam."

"We hebben naar iedereen in Halveweg een uitnodiging gestuurd, dus iedereen mag meedoen", vervolgt Raymaekers. "De teller van de inschrijvingen staat voorlopig op 61. "De quiz gaat door via ZOOM dus we zijn beperkt tot een maximum van 100 deelnemers. Je kan je nog inschrijven tot vrijdag 27 november."