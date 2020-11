Bekende Vilvoordenaars tegen corona: "Filmpjes zijn hopelijk efficiënter dan boetes"

Burgemeester Bonte van Vilvoorde is niet blij met de 338 coronaboetes die op een maand uitgeschreven werden. Hij wil de Vilvoordenaars dan ook aanmoedigen om de maatregelen beter op te volgen, maar het blijft volgens Bonte moeilijk om iedereen te bereiken. Daarom kwam de stad op het idee om een filmpje op te nemen met een aantal bekende Vilvoordenaars.

"Ish heeft als bekende Vilvoordenaar een filmpje gemaakt, maar ook de bekende voetballer Yannick Carrasco heeft nu net vanuit Spanje een filmpje opgestuurd waarin hij jongeren oproept om zich aan de coronaregels te houden", vertelt Bonte. "En dan is er ook nog Ndongala, ook een bekende voetballer die momenteel bij Turkije speelt en die dan meer de zwarte gemeenschap bereikt, en de jongeren duidelijk maakt dat we met z'n allen moeten proberen door te bijten. Het is in elk geval een andere en hopelijk efficiëntere manier dan dat boetes het verschil maken", aldus nog de burgemeester.