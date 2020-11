Ziekenhuizen 2 miljard euro in het rood door corona: "Vooral door minder gewone consultaties vallen veel inkomsten weg"

Opvallend is dat de tweede golf van COVID-19-besmettingen veel belastender is voor de ziekenhuizen dan de eerste golf in het voorjaar. Er zijn meer opnames en ook meer opnames op intensieve zorg. Belfius verwacht dat de omzet van de ziekenhuizen tijdens het voorjaar met 8 procent is gedaald. Voor het najaar, tijdens de huidige tweede golf, wordt de daling van de omzet en dus ook de financiële impact nog groter ingeschat.