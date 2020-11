Dit zijn eerste beelden vanop set kerstspecial De Kampioenen: "Ode aan Johny Voners, goed evenwicht in lach en traan"

Na maanden voorbereiding zijn de cast en crew vorige week vrijdag gestart met de opnames van de kerstspecial, die zowat 1 uur en 15 minuten zal duren. "De mensen weten wel dat Johny Voners gestorven is, maar voor de kijker van "F.C. De Kampioenen" is hij nog niet weg", zegt acteur Niels Destadsbader - Ronald in de reeks - in "Vandaag" op Eén. "We moeten dat ook op beeld een plaats geven. Ik denk dat we een goed evenwicht hebben tussen een lach en een traan."