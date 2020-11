Deinze schakelt jongeren in als hulplijn voor elkaar: “We willen de drempel verlagen”

Behalve de hulplijn, organiseert Deinze ook activiteiten waar jongeren tijdens de lockdown aan kunnen deelnemen. “De activiteiten worden georganiseerd door "SJID": Samen Jong In Deinze. "SJID" is een samenwerking tussen alle jeugdverenigingen in Deinze en wordt gecoördineerd door de jeugddienst en de jeugdraad. De komende periode zal ze minstens 3 activiteiten per week organiseren via een online forum. Zo kunnen we jongeren toch 3 dagen in de week plezier geven en ze in contact laten komen met elkaar.”