"Over 5 jaar" met Dominique Leroy (ex-Proximus): "Ik kan mezelf nog altijd recht in de ogen kijken"

Dominique Leroy is de opvallendste gast in de tweede aflevering van "Over 5 jaar" op Eén, een programma waarin Wim De Vilder mensen confronteert met voorspellingen van vijf jaar geleden. Leroy, ex-topvrouw van Proximus, heeft het over de schikking die ze met het gerecht trof over een zaak van aandelenhandel met voorkennis. "De perceptie is anders, maar de feiten zijn de feiten." TV-maker en wetenschapscommunicator Lieven Scheire is dan weer zijn optimisme over het klimaat kwijt en stand-upcomedian Michael Van Peel klonk visionair over de inperking van onze privacy.