Duitser Peter Gerber wordt vanaf 1 maart nieuwe CEO van Brussels Airlines

Vranckx wordt opgevolgd door Peter Gerber. "Onder voorbehoud van het hangende besluit van de Raad van Bestuur van SN Airholding zal Gerber, die momenteel voorzitter is van de "Executive Board" van Lufthansa Cargo AG, met ingang van 1 maart 2021 naar België verhuizen. Naast de leiding van de Belgische luchtvaartmaatschappij zal hij ook de nieuw gecreëerde functie van "Lufthansa Group Chief Representative for European Affairs in Brussel" op zich nemen", klinkt het in het persbericht. In die functie moet hij de groepsbelangen op Europees niveau vertegenwoordigen.